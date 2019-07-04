Голикова заявила о массовом «бегстве» жителей из малых городов

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме заявила, что население маленьких городов России уменьшилось на 1,5 миллиона человек с 2004 года, пишет ТАСС.

«В основном в России отток жителей произошёл из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других», - сказала она.

Среди основных причин подобной миграции Голикова назвала отсутствие квалифицированной медицинской помощи, а также недостаток в культурных мероприятиях. Кроме того, люди уезжают из маленьких городов, потому что у них нет возможности получить профессиональное образование и устроиться на хорошую работу.

Также Голикова отметила, что в настоящее время в России почти две тысячи малых городов, в которых проживают более 23 миллионов человек.