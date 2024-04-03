Голая вечеринка, «Слово пацана» и Инстасамка. В Нижнем Тагиле прошёл областной фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка»

В Нижнетагильском драматическом театре прошёл 11-й областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка» (16+). В этом году в нём приняли участие семь театров из Свердловской области. Гостями стали Новоуральский театр музыки, драмы и комедии, из Екатеринбурга приехали Театр музыкальной комедии, ТЮЗ и музыкально-драматический театр «Сцена». Нижний Тагил представляли Театр кукол, Новый Молодёжный и Нижнетагильский драматический театр. Артисты боролись за три статуэтки: золотую, серебряную и бронзовую капустные кочерыжки.

В этом году темой капустника выбрали «Театральный буфет». Каждый театр представил по номеру, который оценивало беспристрастное жюри: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина, главный редактор издания «Культура Урала РФ» Максим Кривенцев, художник-карикатурист «Областной газеты» Максим Смагин, ресторанный критик, публицист, телеведущий Яков Можаев, главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский.

Актёры Нижнетагильского драматического театра между номерами других театров показали свою историю, где обыграли эпизоды из сериала «Слово пацана» (18+) и скандал с актёром Никитой Кологривым, устроившим в марте дебош в лаундж-баре Новосибирска. Также они сделали юмористический номер про Филиппа Киркорова, который «вошёл не в ту дверь». Главным действующим лицом постановки драмтеатра является иностранный журналист в исполнении худрука Игоря Булыгина. Он хочет выведать секреты театрального буфета, изучает меню, где блюда — это театры, по ходу действия ведущие объявляют блюдо-театр, который показывает свой номер про театральный буфет.

Театр кукол тоже сделал пародию на знаменитые эпизоды из сериала «Слово пацана», а Свердловский театр музыкальной комедии — на певицу Инстасамку.

Впервые за 11 лет с одинаковым количеством голосов победили два театра: Свердловский театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр. Председатель жюри, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила обладателям золотой кочерыжки сертификаты на 500 тысяч рублей. Третье место у Нижнетагильского театра кукол. Специальный приз имени Михаила Сафронова получил Новоуральский театр музыки, драмы и комедии.

Во время перерыва в фойе драматического театра состоялось выступление ВИА «Поющие кочерыжки», студенты Нижнетагильского колледжа искусств показывали юмористические пародии на знаменитых певцов и музыкальные группы. Также там можно было угоститься капустными пирожками.

Прямую трансляцию конкурса вела телекомпания «Телекон». Увидеть и оценить шуточные и лирические номера театров можно по ссылке.