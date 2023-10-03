Главы Свердловской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничестве между регионами

Сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге было заключено соглашение о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями. Свои подписи под документом поставили главы регионов Евгений Куйвашев и Сергей Цивилёв на полях международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, сообщает департамент информполитики.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений взаимодействия, в том числе транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, торговлю и услуги, архитектуру и строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, науку, культуру, туризм, спорт, охрану окружающей среды, молодёжную политику и патриотическое воспитание.

«Мы нацелены на то, чтобы активнее развивать сотрудничество с российскими регионами. В этом плане нам со Свердловской областью есть чему поучиться друг у друга. Это касается строительной сферы, социально значимых проектов, инфраструктуры населённых пунктов», – сказал Сергей Цивилев.

«Уверен, ваше участие в форуме даст новый импульс развитию наших областей, взаимных отношений, товарооборота и просто дружеских связей», — отметил Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская и Кемеровская области успешно сотрудничают. Средний Урал поставляет в Кузбасс медицинское и промышленное оборудование, лекарственные препараты, продукты питания. Оттуда везут сюда каменный уголь и его производные, топочный мазут, цемент и минеральные удобрения. Срок действия соглашения — пять лет.