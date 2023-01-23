Главы районов Нижнего Тагила улетели в Санкт-Петербург для обмена опытом

Главы всех трёх районов Нижнего Тагила сегодня улетели в Санкт-Петербург. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, командировка связана с непосредственными обязанностями чиновников.

«Главы районов отправились в Санкт-Петербург для обмена опытом в сфере лучших муниципальных практик по благоустройству, развитию ЖКХ в один из административных районов Северной столицы», — уточнили в администрации города.

В мэрии отметили, что командировка продлится до пятницы.