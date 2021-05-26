Главврачи тагильских больниц раскрыли свои доходы. Самым богатым оказался руководитель ЦГБ №1

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сведения о доходах и имуществе руководителей государственных медицинских учреждений региона за 2020 год. Больше всех — 5,39 млн рублей — заработал главврач ЦГБ № 1 Александр Павловских. На втором месте в списке — руководитель ЦГБ № 4 Константин Аникин с годовым доходом в 3,38 млн рублей. На третьей строчке — главный детский врач Дмитрий Клеймёнов. Он задекларировал 2,99 млн рублей. Замыкает список с доходом в 1,23 млн рублей главврач врачебно-физкультурного диспансера Ирина Панькова.

Самый большой доход за 2020 год среди областных главврачей задекларировал директор крупной аптечной сети ГБУ «Фармация» Андрей Герстнер, который занял свой пост в октябре прошлого года, — он заработал 17,94 млн рублей.

Как сообщает Znak.com, по данным исследования сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», который изучил, какие вакансии с частичной занятостью были наиболее востребованы работодателями в первом квартале 2021 года в Свердловской области, зарплата врача колеблется от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. А по данным hh.ru, зарплата врача скорой помощи — 42,5 тысячи рублей.