Главврачи больниц Нижнего Тагила рассказали о темпах вакцинации горожан

В Нижнем Тагиле 24 августа состоялся круглый стол, посвящённый вакцинации против новой коронавирусной инфекции, где главные врачи городских больниц ответили на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров рассказал о ходе вакцинации в Нижнем Тагиле.

«На сегодняшний день привито порядка 49,7% от плановых показателей, или 23% от общего количества горожан. Для создания коллективного иммунитета этого пока мало. Необходимо, чтобы вакцинировалось 60% населения города. Сейчас вакцина в Нижнем Тагиле есть: более 7 тысяч доз, из них 4 тысячи — "Спутник Лайт". Мы ежедневно отслеживаем динамику проведения вакцинации. Среднесуточный недельный темп составляет в среднем 1000 человек в день. Кроме ежедневно работающих прививочных кабинетов в больницах и поликлиниках, теперь можно поставить прививку в мобильном пункте в парке имени Бондина по выходным дням. Ещё один прививочный центр работает ежедневно в ТЦ DEPO. Самый большой процент вакцинации на сегодняшний день среди медиков и педагогов», — сообщил Валерий Суров.

Главный врач ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Холманских, главный врач ГАУЗ СО «ГБ № 4» Константин Аникин, заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ СО «ГБ № 1» Денис Волков высказали своё профессиональное мнение по ряду вопросов, поступивших от читателей, разъяснили, для чего проводится ревакцинация, как формируется иммунитет. Более часа медики развенчивали мифы, которые сегодня появляются вокруг вакцинации. Главврачи больниц города считают, что единственный путь победить COVID-19 — поставить прививку.

«Зачастую те, кто рассуждает о вакцинации, абсолютно никакого отношения не имеют к медицине. А мы видим, как коронавирус из молодого спортсмена делает инвалида», — отметил Константин Аникин.

«Многие люди, у которых родственники лежат в реанимации, звонят нам и спрашивают, чем мы можем помочь, готовы купить любые лекарства. Самая лучшая помощь в данной ситуации — вакцинироваться», — считает Денис Волков.

Марина Холманских подчеркнула, что сегодня мы имеем дело с новой инфекцией, с которой ранее никто не сталкивался.