Главврача детской больницы Каменска-Уральского приговорили к штрафу в 2,4 млн рублей за взятку

В Каменске-Уральском вынесен приговор главному врачу детской городской больницы Сергею Гультяеву за получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде было установлено, что Гультяев в декабре 2014 года получил от коммерческого директора и фактического руководителя организации путём перечисления на банковскую карту взятку в сумме 750 тысяч рублей. Деньги были переданы за способствование заключению между больницей и юридическим лицом договоров поставки магнитно-резонансных и компьютерных томографов, а также специализированной медицинской мебели. Гультяев дал отделу контрактной службы указания о внесении в техническую документацию таких характеристик, наличие которых при проведении аукциона и определении победителя предоставило бы указанному предприятию преимущество по сравнению с другими поставщиками.
«Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница г. Каменск-Уральский" Сергея Гультяева. Он признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в крупном размере". Суд назначил ему наказание — штраф в 2,4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.