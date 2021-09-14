Главврача детской больницы Каменска-Уральского приговорили к штрафу в 2,4 млн рублей за взятку

В Каменске-Уральском вынесен приговор главному врачу детской городской больницы Сергею Гультяеву за получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что Гультяев в декабре 2014 года получил от коммерческого директора и фактического руководителя организации путём перечисления на банковскую карту взятку в сумме 750 тысяч рублей. Деньги были переданы за способствование заключению между больницей и юридическим лицом договоров поставки магнитно-резонансных и компьютерных томографов, а также специализированной медицинской мебели. Гультяев дал отделу контрактной службы указания о внесении в техническую документацию таких характеристик, наличие которых при проведении аукциона и определении победителя предоставило бы указанному предприятию преимущество по сравнению с другими поставщиками.