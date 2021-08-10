Главный тренер ФК «Урал» ушёл в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев уходит в отставку, сообщается на сайте клуба.

«Юрий Матвеев и руководство ФК "Урал" пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе "Урала"», — говорится в заявлении.

Также клуб выразил надежду, что Матвеев останется работать в системе клуба.

«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом "Урал". За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надёжные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! Особенно хочу отметить болельщиков "Урала". Всегда ощущалась их вера в команду, что очень помогало в работе. Команде желаю успехов! Буду переживать за родной "Урал"», — прокомментировал свой уход сам Юрий Матвеев.

Нового главного тренера ФК «Урал» обещает объявить сегодня.

Накануне в Сочи «Урал» проиграл местному одноимённому клубу со счётом 0:2, это была третья игра нового сезона премьер-лиги. Предыдущие два тура команда играла дома. Один из матчей закончился поражением 0:3, другой — ничьей 1:1. Команда находится на 13-м из 16 мест в турнирной таблице.

Юрий Матвеев — уроженец Нижнего Тагила, играл за местный «Уралец», затем за «Уралмаш» (с 2003 года — ФК «Урал»). Он работал в тренерском штабе клуба с 2008 года, с июня по декабрь 2011 года был главным тренером команды, в 2015 году исполнял обязанности главного тренера. Возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ. В июле 2020 года Юрий Матвеев вновь был назначен главным тренером футбольного клуба «Урал».

Upd: Главным тренером ФК «Урал» назначен Игорь Шалимов. Контракт с ним рассчитан на два года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку», — заявили в пресс-служба клуба.

Игорь Шалимов родился в Москве в 1969 году. Занимался футболом с семи лет в детской команде «Локомотива», а в одиннадцать лет попал в футбольную школу «Спартака». В 1990 году Игорь Михайлович дебютировал в сборной СССР во время матчей Чемпионата мира в Италии. В 1991 году присоединился к итальянскому клубу «Фоджа», за который провёл 33 матча и забил 9 мячей, став по итогам чемпионата лучшим правым полузащитником и лучшим легионером Серии А. После «Фоджи» Игорь Михайлович играл за многие европейские клубы: немецкий «Дуйсбург», швейцарский «Лугано», итальянские «Интер», «Удинезе», «Болонью», «Наполи».

Карьеру игрока завершил в 1999 году. За это время стал чемпионом СССР, серебряным призёром чемпионата СССР, обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призёром чемпионата Италии. Всего провёл 333 матча и забил 55 мячей.

Завершив карьеру игрока, Игорь Михайлович получил тренерскую лицензию и начал тренировать подмосковный «Краснознамёнск» из второго дивизиона. В Премьер-Лиге дебютировал в 2003 году в качестве главного тренера элистинского «Уралана». С 2008 по 2011 году Игорь Михайлович тренировал женскую сборную России. В 2015 году работал в системе «Краснодара». С 2016 по 2018 годы был главным тренером «быков», затем тренировал «Химки» и «Ахмат».