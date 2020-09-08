Главный токсиколог Омской области исключил отравление Навального «Новичком»

Причиной ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального стал однозначно не «Новичок», следов отравления в его организме обнаружено не было, заявил РИА Новости главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

По его словам, исследования, проводимые в экспертных лабораториях Омска и в федеральных учреждениях, были не простыми — медики искали как сами отравляющие вещества, так и продукты распада.

«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединённых Штатов», — подчеркнул Сабаев.

По его словам, омские медики не получали никаких данных о состоянии пациента от немецких коллег, общение с ними закончилось 23 августа и больше они не выходили на связь.

Ранее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезён из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позднее российский учёный Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен этим веществом.

2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооружённых сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Германии блефом.