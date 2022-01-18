Главный старт свердловской «Лыжни России — 2022» пройдёт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 12 февраля пройдёт главный старт 40-й Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2022». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики. Гонка состоится на территории горнолыжного комплекса «Аист». Как и в прошлом году, соревнования пройдут в смешанном формате.

«Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Также жители области могут принять участие в любительском забеге с 2 по 12 февраля в своём муниципальном образовании и передать данные на официальный сайт “Лыжня России — 2022 в Свердловской области”. Сайт заработает в ближайшие дни», — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Также губернатор региона утвердил состав оргкомитета, которому поручено провести соревнования на высоком уровне и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.