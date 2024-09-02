Главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова уходит после 14 лет работы

Главный редактор новостного портала TagilCity.ru Александра Логинова завершает свою карьеру в этой должности. В своём посте на личной странице во «ВКонтакте» она выразила благодарность всем, кто был частью её пути в течение последних 14 лет.

«Закончилась эпоха, 14 лет моей жизни, связанной с этим замечательным местом работы. Больше я не главный редактор, больше я не в СМИ, но не прощаюсь. Была рада, что занималась этим, что была причастна ко множеству классных и интересных событий, но будем двигаться дальше. Благодарна всем, кто был причастен, с кем проходили через тревоги и радости. У меня был лучший коллектив в городе, безгранично люблю всех», — написала Александра Логинова.

Она также сообщила, что передаёт бразды правления своей коллеге Юлии Мамонтовой, в которую верит и считает, что она сможет сделать что-то особенное для издания.

Стоит отметить, что TagilCity.ru регулярно получает тендеры от мэрии Нижнего Тагила. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity. ru. Издание должно освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity. ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки.