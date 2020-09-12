Главный редактор «России 24» поздравил коллегу с днём рождения пожеланием, «чтобы Всемирный торговый центр горел в этот день всегда»

Главный редактор государственного СМИ «Россия 24» Евгений Бекасов поздравил своего коллегу Ивана Князева, день рождения которого совпадает с годовщиной теракта в Нью-Йорке, пожеланием на Facebook, «чтобы Всемирный торговый центр горел к **** в этот день всегда». Внимание на это обратил телеграм-канал «Медиакиллер». Сейчас сообщение недоступно.

Как пишут СМИ, сам Бекасов отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что ему некогда.

Напомним, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошла серия терактов, в том числе были разрушены две башни Всемирного торгового центра. Их жертвами стали почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.