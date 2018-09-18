Главный редактор «Известий» ушёл в Life.ru

Вместо уволившегося главного редактора Life.ru Алексея Потапова портал возглавил главный редактор газеты «Известия» Арсений Оганесян, пишет «Интерфакс». В «Известиях» после его увольнения обязанности главного редактора будет исполнять шеф-редактор Сергей Коротеев.

«По моей информации, он [Арсений Оганесян] уже приезжал в редакцию портала и сегодня принимает дела», — сказал экс-гендиректор ООО «Ньюс Медиа» Анатолий Сулейманов.

Он подтвердил, что Оганесян назначен главным редактором портала Life.ru. Сам Оганесян недоступен для комментариев.

Источник в редакции «Известий» также подтвердил, что Оганесян больше не является главным редактором газеты.

Ранее сообщалось, что главный редактор портала Life.ru Алексей Потапов и генеральный директор компании-владельца этого портала — ООО «Ньюс Медиа» — Сулейманов уходят со своих постов. Кроме того, об уходе сообщил создатель телеграм-канала Mash Никита Могутин.

Потапов объяснил своё решение тем, что акционеры решили отменить перезапуск платформы Life.ru — он, как планировалось, должен был превратиться в платформу для публикации контента пользователей.