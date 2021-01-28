Главный полицейский Нижнего Тагила рассказал депутатам о криминогенной обстановке в городе

Сегодня, 28 января, перед депутатами Нижнетагильской городской думы с докладом об итогах работы гарнизона выступил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

По словам главного полицейского города, в среднем за сутки в гарнизоне регистрировалось свыше трёх сотен заявлений и сообщений о происшествиях. Всего в 2020 году в полицию поступило свыше 115 тысяч таких заявлений и сообщений, что на 0,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Ибрагим Абдулкадыров отметил, что в прошлом году удалось раскрыть все умышленные убийства, изнасилования и разбои, а также преступления, где потерпевшим причинён тяжкий вред здоровью. Не ушли от наказания и угонщики автотранспорта. Из незаконного оборота изъято более 13 килограммов наркотических веществ, а также более 59 килограммов прекурсоров для их изготовления.

«Отдельно необходимо озвучить работу гарнизона, направленную на раскрытие преступлений, связанных с “дистанционными” преступлениями. Проведённый анализ показывает нам, что их число неуклонно растёт. Доля таких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составила 15%. Так, на 79,6% (с 196 до 352) возросло количество краж денежных средств граждан с банковских карт, на 93,6% (с 297 до 575) возросло количество мошенничеств, совершённых с использованием сети Интернет. Несмотря на это, в 2020 году сотрудниками полиции раскрыто почти 150 таких преступлений», — заявил полицейский.

По итогам года полицией выявлено 117 преступлений экономической направленности, из которых 60 относятся к категории тяжких и особо тяжких. За отчётный период выявлено и поставлено на учёт 16 преступлений коррупционной направленности, из них 8 — по фактам дачи либо получения взяток. В суд направлено 62 уголовных дела.

«Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий снижено почти на 20% (с 269 до 222), число граждан, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижено на 3,6%. Всего в 2020 году на дорогах города погибло 27 человек, при этом 5 лет назад число погибших практически в 2 раза превышало отчётный период (2015 г. — 42). Выявлено более 70 тысяч административных правонарушений в сфере дорожного движения, из которых более 11 тысяч совершены пешеходами и 50 тысяч — водителями транспортных средств. Выявлено и пресечено более 1000 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, и 1133 фактов управления транспортом в состоянии опьянения или отказа от освидетельствования», — говорит Абдулкадыров.

По мнению руководителя гарнизона, серьёзный вклад в раскрытие преступлений и профилактику дорожно-транспортных происшествий вносит аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который был введён в эксплуатацию в начале 2014 года.