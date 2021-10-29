Главный невролог Свердловской области назвал инсульт «первым проявлением коронавируса»

Заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1), главный внештатный невролог региона Андрей Алашеев на пресс-конференции назвал инсульт одним из первых признаков коронавирусной инфекции, пишет Znak.com.

Алашеев заявил, что связь инсульта и коронавируса доказана, поэтому сейчас пациентам с признаками инсульта в больницах помимо компьютерной томографии мозга делают томографию лёгких.

«Мы стали часто выявлять случаи, когда у пациента инсульт является первым проявлением новой коронавирусной инфекции: в лёгких уже есть изменения, кашля и температуры нет, но есть инсульт. Связь есть. Коронавирус повышает риск тромбообразования», — сказал Алашеев.

Невролог уверяет, что коронавирус в первую очередь поражает и нервную систему: нарушение обоняния и потеря вкуса указывает на это. Чтобы снизить смертность и давление на медицинскую систему, по мнению Алашеева, необходимо вакцинироваться — не только от коронавируса, но и от других сезонных вирусных заболеваний.