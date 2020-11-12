Главный эпидемиолог Екатеринбурга посоветовал звонить главврачам, чтобы попасть в больницу

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов во время пресс-конференции дал совет жителям города звонить главврачам для записи на приём или вызова врача на дом в случае, если телефоны регистратур и горячих линий не отвечают, пишет Znak.com.

«У нас есть единый колл-центр, единый телефон регистратуры, через который можно вызвать врача. Если вам это не удаётся — заходите на сайт больницы и дозваниваетесь до руководителей лечебного учреждения, чтобы выяснить, как попасть или как записаться к врачу», — сказал он.

Харитонов также отметил, что в городе работает большое количество телефонов горячих линий. Он предположил, что людям сложно дозвониться до медиков в основном потому, что жители не знают этих номеров, и пообещал разместить телефоны «на всех возможных ресурсах».