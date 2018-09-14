Главный эколог Нижнего Тагила уволилась из мэрии

Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Валентина Мельник освобождена от занимаемой должности и уволена с муниципальной службы, сообщает пресс-служба мэрии. 55-летняя экс-чиновница рассказала ИА «Все новости», что ушла на пенсию по состоянию здоровья. В администрации изданию сообщили, что врип главы города Владислав Пинаев пока не принял решение о назначении нового главного эколога.

Отметим, что Мельник занимала должность главного эколога Нижнего Тагила с ноября 2014 года.