«Главное — продержаться до завтра». В Нижнем Тагиле прошёл экстренный штаб по ситуации на дорогах

В администрации Нижнего Тагила сегодня утром состоялся экстренный штаб по ситуации на городских дорогах после снегопада. По словам замглавы города по горхозяйству Владимира Юрченко, за выходные в Нижнем Тагиле выпало 20 см осадков. По информации ГИБДД, временно отменены пригородные и междугородние автобусные рейсы с нижнетагильского автовокзала. Представитель ведомства подчеркнул, что по состоянию на 8 часов утра ни одна дорога не соответствует установленным стандартам. За прошедшие сутки на территории Нижнего Тагила произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Для устранения наледи и снега с дорожного полотна «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» вывели на улицы и междугородние трассы несколько десятков единиц дорожной техники, которую успели переоснастить после перехода для летнего содержания.

«Главное — продержаться до завтра, потом нужно снова приводить город в порядок, — заявил Владимир Юрченко. — За выходные дорожными службами было посыпано около 100 тонн противогололёдных материалов на спусках и подъёмах. Благодаря этому мы не допустили остановки общественного транспорта. Впереди длинные выходные, праздники, нужно составить график работ, чтобы до 7 мая всё было сделано».

Глава города Владислав Пинаев попросил дорожников увеличить количество спецтехники и экономить на противогололёдных смесях.

«Я такого снегопада в это время не припомню в своей жизни, — сказал мэр. — У меня супруга возвращалась в Екатеринбург, семь часов ехала. Выехала около трёх часов дня, а приехала в 10 вечера».

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на региональные трассы вышли 155 комбинированных дорожных машин, 30 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера и 6 тракторов. За выходные управление автодорог выдало 34 предписания подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию. Наблюдались заторы на Серовском тракте и дороге Первоуральск — Шаля. В настоящее время движение восстановлено.