«Главное — не нагнетать». Родители тагильских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в Нижнем Тагиле во второй раз прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с родителями будущих выпускников 50 тагильских школ за парту села и журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова.

В этом году экзаменуемых родителей принимала школа № 64. Участников акции встречали вежливые сотрудники образовательного учреждения и просили сдать сумки и другие вещи. В пункт проведения экзамена (ППЭ) можно брать с собой только паспорт без обложки и чёрную гелевую ручку.

После этого каждого участника акции попросили пройти через пункт с металлоискателями. Так организаторы проверяют, нет ли у вас «запрещёнки»: мобильных телефонов, фотоаппаратов, диктофонов, плееров, шпаргалок. Точно так же на экзамен провожают и одиннадцатиклассников.

Нынче родителям предложили написать экзамен по русскому языку. Специально для них Федеральный институт педагогических измерений разработал упрощённые и сокращённые задания — контрольно-измерительные материалы (КИМы). Если школьнику нужно ответить на 26 тестовых вопросов и написать сочинение за 3,5 часа, то родителям на сочинение и выполнение семи заданий выделили всего 30 минут. Многим участникам акции этого времени оказалось недостаточно.

«Думаю, родители справятся с заданиями без проблем. Современных детей подводит то, что информация сейчас доступна, а наше поколение изучало предметы более основательно. Даже если родители не смогут вспомнить какое-то правило, у них обязательно сработает языковое чутьё, и они не сделают ошибку, — уверена учитель русского языка и литературы школы № 64 Елена Шеина. — Вообще, я считаю эту акцию полезной. Пусть взрослые проверят процедуру на себе, а потом донесут до ребёнка, что это не страшно. Если ты готовишься, то всё получится».

И некоторые родители, пришедшие писать ЕГЭ, действительно готовились. Учитель истории и обществознания школы №32 Софья Грудинина скачала в интернете два теста и справилась с ними успешно.

«Нисколько не волнуюсь, думаю, будет не сложно. Пришла попробовать свои силы и узнать, что чувствуют дети, когда сдают экзамены. У меня сын в этом году будет сдавать экзамен, и я стараюсь его поддержать, сюда, опять же, пришла. Мне кажется, больше всего нагнетают учителя и родители. А дети чувствуют ответственность, боятся не справиться, отсюда волнение и ошибки», — говорит Софья Грудинина.

Задания родительского ЕГЭ многим показались слишком простыми – расставить запятые, указать определение слова в контексте, расставить ударения в словах. Единственный папа из 69 участниц акции, Сергей Коротких считает, что если и у школьников вопросы такие же лёгкие, то это отлично – больше баллов наберут. А вот маму другого одиннадцатиклассника возмутили простейшие вопросы, само ЕГЭ она назвала ерундой, которая не может проверить реальные знания предмета.

С сочинением, правда, оказалось сложнее – по небольшому тексту на патриотическую тему родителям нужно было написать своё размышление не менее, чем в 150 слов. И если экзаменуемый напишет меньше 70 слов, то задание считается невыполненным. Также написанные не по шаблону цифры и буквы расцениваются, как ошибка. Но для родителей, писавших ЕГЭ впервые, члены экзаменационной комиссии сделали поблажку.

Большинство родителей к письменной части экзамена так и не приступили – времени не хватило. А вот наш журналист, хоть и постаралась, задание провалила, набрав всего 14 баллов из 24 максимальных. Если бы Екатерина Баранова писала настоящий экзамен, точно подала бы апелляцию в экзаменационную комиссию, потому что посчитала некоторые оценки проверяющих спорными. Апелляцию выпускник, не согласный с оценкой, может подать не позднее двух дней, после оглашения результатов.

«Нам очень приятно, что количество родителей, которые принимают участие в данной акции, увеличивается. Это правильно, потому что эта акция позволяет вам увидеть, как процедура проходит и потом не испытывать волнения. От вашего настроя тоже зависит очень многое. Наша задача создать комфортную психологическую обстановку для наших детей. Вы видели, как спокойно и организовано сегодня было в коридорах. Точно также это будет, когда экзамен придут сдавать ваши дети», - обратилась после оглашения результатов экзамена и.о. замначальника управления образования мэрии Елена Беляева.

Для выпускников российских школ обязательными являются два теста – по русскому языку и математике. Предметы по выбору школьник сдаёт по желанию, если это нужно для поступления в вуз. В перечень из 12 предметов в этом году включили китайский язык. Ещё одним новшеством ЕГЭ в 2019 году станет новое - 21-е задание - на знание лексики, в котором детям нужно сделать пунктуационный анализ текста. Также впервые в некоторых вопросах появится несколько вариантов ответа. Некоторые педагоги опасаются, что выпускники, напишут в этом году ЕГЭ хуже, потому что не успеют перестроиться к новым правилам.

В Нижнем Тагиле работает девять пунктов проведения экзамены. В школе №64 оборудовано 15 классов. В этом году ЕГЭ будет сдавать 1455 одиннадцатиклассников. По данным официального информационного портала ЕГЭ, экзамен по русскому языку российские школьники будут писать 3 июня, по математике – 29 мая.