Глава ВТБ заявил о поддержке Путиным планов отказа от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что президент Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики.

Костин уточнил, что о полном отказе от доллара речь не идёт. Он пояснил, что предлагает постепенно переходить на расчёты в национальных валютах — например, внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, таких как вооружение.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение… Я думаю, что это займёт не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что всё нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», — считает Костин.

Отказ от использования доллара в национальной экономике обсуждается чаще в связи с американскими санкциями, усиление которых потенциально может привести к полному запрету на расчёты в долларах. Глава ВТБ ещё в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчётах.

В сентябре в интервью «Известиям» Костин озвучил четыре основных направлениях своего плана: ускоренный переход в расчётах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль, перерегистрация крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию, переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий, лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

План Костина поддержали в Минфине и Минэкономразвития, а председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже проводит политику дедолларизации и намерен её продолжать.