Глава ВТБ предложил освободить от налогов бедных россиян

Во время Московского финансового форума председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить россиян с низкими доходами от уплаты большинства существующих налогов.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растёт собираемость налогов. Одно из наших предложений — снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — цитирует Костина ТАСС.

Костин пояснил, что в этом случае необходимо определить сумму минимального дохода для физлиц, которую запретят облагать налогами. Также глава госбанка предложил снизить социальные взносы для малого бизнеса.

По мнению главы ВТБ, предлагаемые им меры будут способствовать экономическому росту.