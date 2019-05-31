Глава ВЦИОМ заявил о возможности поощрения респондентов при проведении опросов

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире радиостанции «Вести.FM» не исключил, что в скором будущем за опросы будет введено материальное поощрение.

«Я не исключаю, что, когда мы всех опросим и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдёт на нет, вот тогда, наверное, придётся нам и какие-то материальные стимулы включать. Я думаю, что эта перспектива достаточно близкая, тем более что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросу вплотную», — отметил он.

Фёдоров отметил, что ВЦИОМ уже тестировал возможность поощрения за участие в опросах, однако в такой форме работы есть и минусы.

«Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдёт вопреки ожиданиям. И он уже отвечает не то, что он думает, а то, что, как ему кажется, должен думать», — добавил Фёдоров.

Ранее РБК писал, что ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. В новом опросе респондентов теперь спрашивают о конкретном политике: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?» В списке представлены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

Согласно новому рейтингу, Путину доверяют 72,3% участников опроса, не доверяют — 23,7%.

В прошлых опросах респондентам задавали такой вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» По этой методике уровень доверия президенту России снизился до минимума с января 2006 года — до 31%. При этом две трети россиян сказали, что одобряют деятельность Путина на посту президента.