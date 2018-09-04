Глава Союза журналистов России предложил ввести лицензии для видеоблогеров

04.09.2018 15:14
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв предложил бороться с фейковыми новостями с помощью лицензирования видеоблогеров, пишет «Интерфакс».
Он подчеркнул, что выступает за регулирование интернета, однако заявил, что «мы не можем уподобляться Китаю и "обрубать" социальные сети». По его мнению, договариваться о правилах поведения в интернете нужно «очень осторожно».
«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, в том числе для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы», — заявил Соловьёв.
Напомним, в апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев соцсетей удалять недостоверную информацию по требованию государственных органов.
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ТАСС