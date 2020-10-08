Глава службы внешней разведки назвал заявление Навального об отравлении спецслужбами России «тупой русофобской пропагандой»

У Москвы есть подтверждение того, что в организме Алексея Навального отсутствовали токсичные вещества, пока он находился на территории России, заявил ТАСС глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — заявил Нарышкин.

Заявления оппозиционера о том, что его отравили российские спецслужбы, чиновник назвал «тупой русофобской пропагандой».

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — сказал он.

Нарышкин добавил, что раз Германия не отвечает на запросы российской Генпрокуратуры, то значит, ей есть что скрывать.

Ранее Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом, схожим по структуре с запрещённым «Новичком». Навальный после выхода из комы неоднократно высказывал версию, что это сделали сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента Владимира Путина. Поскольку уголовное дело в России до сих пор не возбуждено, он обратился к спецдокладчику ООН по внесудебным казням с просьбой провести расследование.