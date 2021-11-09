Глава СКР Бастрыкин взял под контроль проверку в многодетной семье из Нижнего Тагила после эфира «Мужское / Женское»

Следственный комитет организовал доследственную проверку после выхода программы «Мужское / Женское», где рассказали историю о семье, в которой троих детей после смерти жены воспитывает отец-наркоман Сергей Максимов.

Супруга Сергея Екатерина умерла в прошлом года. С мужчиной осталось трое несовершеннолетних сыновей. По словам Ларисы — сестры Екатерины, Сергей пристрастился к наркотикам и алкоголю из-за чего не может заботится о детях.

«Мальчики часто были в опасном положении, которое угрожает их жизни и здоровью. Когда у него был запой, дети десять дней жили дома одни. При этом 9-летний Матвей сам готовил себе еду», — рассказывает Лариса.

На Сергея также возбуждали уголовное дело за хранение наркотиков. По мнению мужчины, наркотики ему подкинул 18-летний пасынок Влад, когда он спал. Однако на передаче выяснилось, что наркотические вещества были подложены сестрой умершей жены Еленой, из-за чего против Максимова уголовное преследование было прекращено и возбуждено аналогичное дело против женщины.

В эфире также провели экспресс-тест на наркотики Максимову, который дал положительный результат. Как рассказал Tagilcity.ru Сергей, тест был ошибочный, так как накануне съёмок он принимал успокоительные лекарства.

«Я пил корвалол, пил успокоительные, поэтому барбитураты и показали, что у меня в организме якобы есть наркотики. Никаких там трёх видов наркотиков не было. Меня врач спросил, принимал ли я какие-то препараты накануне. Я сказал, что да. Он ответил, что тогда понятно откуда барбитураты взялись,», — рассказал Максимов.

Теперь Лариса хочет забрать детей к себе в однокомнатную квартиру, но на передаче дети отказались ехать к ней.

«Папа водит нас в секции, дома всегда есть покушать, убрано. Тёти Лариса и Лена подговаривали нас, чтобы мы говорили про папу плохие слова. То, что он наркоман, нас избивал. Я вообще хочу жить и с папой и бабушкой. Мы папу очень сильно любим и будет только с ним жить», — говорят дети.

По фактам, которые были озвучены на передаче Следственное управление СК по Свердловской области организовало проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль данное дело.