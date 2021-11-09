Глава СКР Бастрыкин взял под контроль проверку в многодетной семье из Нижнего Тагила после эфира «Мужское / Женское»

Следственный комитет организовал доследственную проверку после выхода программы «Мужское / Женское», где рассказали историю о семье, в которой троих детей после смерти жены воспитывает отец-наркоман Сергей Максимов.
Супруга Сергея Екатерина умерла в прошлом года. С мужчиной осталось трое несовершеннолетних сыновей. По словам Ларисы — сестры Екатерины, Сергей пристрастился к наркотикам и алкоголю из-за чего не может заботится о детях.
«Мальчики часто были в опасном положении, которое угрожает их жизни и здоровью. Когда у него был запой, дети десять дней жили дома одни. При этом 9-летний Матвей сам готовил себе еду», — рассказывает Лариса.
На Сергея также возбуждали уголовное дело за хранение наркотиков. По мнению мужчины, наркотики ему подкинул 18-летний пасынок Влад, когда он спал. Однако на передаче выяснилось, что наркотические вещества были подложены сестрой умершей жены Еленой, из-за чего против Максимова уголовное преследование было прекращено и возбуждено аналогичное дело против женщины.
В эфире также провели экспресс-тест на наркотики Максимову, который дал положительный результат. Как рассказал Tagilcity.ru Сергей, тест был ошибочный, так как накануне съёмок он принимал успокоительные лекарства.
«Я пил корвалол, пил успокоительные, поэтому барбитураты и показали, что у меня в организме якобы есть наркотики. Никаких там трёх видов наркотиков не было. Меня врач спросил, принимал ли я какие-то препараты накануне. Я сказал, что да. Он ответил, что тогда понятно откуда барбитураты взялись,», — рассказал Максимов.
Теперь Лариса хочет забрать детей к себе в однокомнатную квартиру, но на передаче дети отказались ехать к ней.
«Папа водит нас в секции, дома всегда есть покушать, убрано. Тёти Лариса и Лена подговаривали нас, чтобы мы говорили про папу плохие слова. То, что он наркоман, нас избивал. Я вообще хочу жить и с папой и бабушкой. Мы папу очень сильно любим и будет только с ним жить», — говорят дети.
По фактам, которые были озвучены на передаче Следственное управление СК по Свердловской области организовало проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль данное дело.
«В целях дачи ситуации объективной правовой оценки, тщательной проверки всех прозвучавших в телевизионной передаче доводов, а также для обеспечения недопустимости возможного нарушения прав несовершеннолетних из данной семьи, по информации в СМИ организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в СК.