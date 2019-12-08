Глава СК сообщил, что сумма возмещённого ущерба по делам о коррупции в 2019 году составила более 2 млрд рублей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи за девять месяцев 2019 года направили в суды почти 6,5 тысячи уголовных дел о коррупционных преступлениях и добились возмещения ущерба на сумму 2 млрд 47 млн рублей.

«Только за девять месяцев текущего года направлено в суды 6468 уголовных дел об 11664 коррупционных преступлениях, расследованных следователями ведомства. Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП», — рассказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что также был наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 млрд рублей.

Треть преступлений коррупционной направленности была связана с дачей и получением взяток. Порядка 15% — уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты, когда имеется причинённый ущерб.