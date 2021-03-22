Глава СК России заявил о необходимости найти и осудить всех нацистских преступников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что нужно установить и осудить всех нацистских преступников.

«Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке», — заявил он.

Он указал, что преступления против человечности не имеют срока давности. Бастрыкин сообщил, что в настоящее время известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях. По его словам, СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

В сентябре 2020 года Бастрыкин решил создать в СКР отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.