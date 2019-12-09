Глава СК предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц и открыть банковскую тайну

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что в стране должна быть введена уголовная ответственность для юридических лиц.

Бастрыкин отметил, что обязанность установить для юрлиц уголовную ответственность за коррупционные преступления прописана в международных конвенциях.

«При этом наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации», — объяснил Бастрыкин.

Во-вторых, Бастрыкин считает, что следователям нужно предоставить полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну — не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.