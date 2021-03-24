Глава СК поручил проверить всемирно известную анатомическую выставку на ВДНХ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов всемирно известной анатомической выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds, которую привезли на ВДНХ, сообщается на сайте ведомства.

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции», — говорится в сообщении СКР.

Выставка, о которой идёт речь, путешествует по миру уже больше 20 лет, её экспонаты — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами-донорами ради этого проекта.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку «целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству».

В середине марта Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Согласно документу, правительство получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется также, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. Многие эксперты высказывались негативно в отношении нового законопроекта. После второго чтения против его принятия выступил весь президиум Российской академии наук (РАН). Академики написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не подписывать документ.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.