Глава Счётной палаты раскритиковал мусорную реформу

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Государственной думе заявил, что федеральный проект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «с поставленными задачами не справляется», пишет Znak.com.

«По поручению Госдумы мы проверили эффективность мусорной реформы. Наш анализ показал, что федеральный проект [по обращению с ТКО] с поставленными задачами не вполне справляется. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% [мусора] по-прежнему направляется на свалки и полигоны. При этом в регионах мощность официальных полигонов практически на исходе. При этом есть и неофициальные полигоны, которые мы тоже старались выявить», — сказал Кудрин.

По словам главы Счётной палаты, «ключевые проблемы — нехватка финансирования и плохо проработанные проекты (не прописаны меры по тому, как сократить отходы, ничего нет о раздельном сборе мусора)». По итогам анализа ведомство направило предложения в правительство, часть рекомендаций реализована, добавил Кудрин.

С 2019 года в регионах России формируется новая система обращения с отходами, в рамках которой был создан «Российский экологический оператор» — публично-правовая компания, созданная по указу президента в целях обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также в целях реализации национального проекта «Экология». Компания формирует в России комплексную систему обращения с ТКО для предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также для дальнейшего использования отходов в хозяйственном обороте в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции, получения энергии и в целях ресурсосбережения.