Глава Роспотребнадзора призвал жителей Свердловской области встретить Пасху дома

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал жителей встретить Пасху дома, а не в храмах, пишет Znak.com.

Он также попросил воздержаться от посещения массовых мероприятий при праздновании Ураза-байрама. Предостережение связано с пандемией коронавируса.

«Несмотря на успехи, достигнутые благодаря проведению противоэпидемических мероприятий и начавшейся массовой вакцинации населения от COVID-19, риски для здоровья значительной части населения остаются высокими. Чтобы защитить себя и своих родных от этой опасной инфекции, не омрачить светлые праздники, рекомендуем встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей», — сказал Дмитрий Козловских.

Тем, кто, несмотря на рекомендацию, пойдёт в храм, главный санитарный врач напомнил о необходимости защитной маски, а также обработке рук антисептиками, соблюдении социальной дистанции в местах скопления людей, добавили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что празднование Пасхи (состоится 2 мая) пройдёт без серьёзных ограничений, однако крестный ход в Екатеринбурге был отменён. Тем не менее епархия анонсировала проведение служб во всех храмах.