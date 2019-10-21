Глава Роскомнадзора предложил штрафовать за нарушения в интернете

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает штрафы «более цивилизованным и эффективным» методом наказания за нарушения в интернете, чем блокировки, пишет ТАСС.

По словам Жарова, сейчас власти обсуждают законопроект, предполагающий «достаточно серьёзные штрафы» для компаний, нарушающих законы в области регулирования интернета. Он назвал это «очень серьёзным и эффективным шагом вперёд». А принципы безопасности в сфере интернет-регулирования должны обсуждаться на международном уровне.

«Если мы ещё несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублём". Правила должны быть одинаковыми для всех: государств, корпораций, людей», — заявил глава Роскомнадзора в ходе Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.

Напомним, в апреле прошлого года Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. При этом мессенджер продолжает работать у большинства россиян. Роскомнадзор также заявлял о готовности заблокировать Facebook, если компания не согласится выполнить аналогичные требования.