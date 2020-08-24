Глава региональной прокуратуры подал иск к правительству Свердловской области из-за превышения полномочий при госзакупках

В Свердловском областном суде под председательством судьи Максима Старкова начинаются предварительные слушания по иску прокурора региона Сергея Охлопкова к областному правительству, которым оспаривается превышение полномочий чиновниками при проведении госзакупок, сообщает пресс-служба облсуда.

Поводом для разбирательства послужили итоги прокурорской проверки, прошедшей ранее в Министерстве финансов Свердловской области и департаменте госзакупок региона. Из материалов суда следует, что ведомство выявило в департаменте факт превышения полномочий, после этого в правительство Свердловской области направили предписание с требованием устранить нарушение. В правительстве на это ответили отказом, после чего и последовало исковое заявление в суд.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила факт проведения проверки и возникших по её итогам судебных претензий.