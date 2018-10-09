Глава Пенсионного фонда рассказал об экономии 3 трлн рублей из-за сокращения числа пенсионеров

За шесть лет экономия от снижения числа пенсионеров составит 3 трлн рублей, заявил в интервью «Известиям» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, количество пенсионеров к концу 2019 года «снизится ненамного, примерно на 308 тысяч».

«Но для нас это всё равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году. За шесть лет экономия составит около 3 трлн рублей», — отметил Дроздов.

Он рассказал, что сэкономленные средства сейчас «направляются на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот, которые при втором чтении закона о бюджете были туда внесены».

«Например, льготы для женщин, родивших 3–4 детей. Или возможность выйти на пенсию досрочно, если имеется длительный трудовой стаж (37 лет у женщин и 42 года у мужчин), и некоторые другие», — добавил глава ПФР.

Ранее Сбербанк подсчитал, что средний общий доход российских женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет составляет 46 тысяч рублей. Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, заявили в банке.