Глава «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за миллиардных долгов со стороны Первого канала и его подрядчиков, со ссылкой на видеообращение Шубина пишут «Ведомости». Обращение гендиректора было размещено на официальном сайте «Останкино», однако на момент публикации новости видео оказалось недоступно.

По словам Шубина, из-за долгов Первого канала и его подрядчиков «Останкино» остаётся без четверти или трети доходов.

«Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», — сказал он.

Шубин подчеркнул, что из-за этого под угрозой техническая работа центра.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причём лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра», — рассказал гендиректор.

Он добавил, что начнёт оптимизацию штата.

«Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство. Всё, что не приносит прибыли, будет срезано, а люди — уволены», — заметил Шубин.

По данным источника издания, в конце августа — начале сентября из «Останкино» уже уволили около 200 человек. Клиенты телецентра — Первый канал, НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России» (ОТР), а также производители телеконтента. По данным СПАРК, Первый канал приносит убытки уже пять лет. В 2018 году его выручка составила 32,8 миллиарда рублей, убыток от продаж — 13,1 миллиарда рублей, а чистый убыток — 6,8 миллиарда рублей.

В пресс-службе Первого канала изданию сообщили, что расплатятся с телецентром в соответствии с договорными обязательствами.