Глава областного Минздрава запретил досрочно выписывать пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на встрече с главврачами медицинских учреждений региона запретил врачам досрочно выписывать из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет E1.ru.

По его словам, при выписывании пациентов врачи в первую очередь должны ориентироваться на клиническую картину.

«Должна быть строгая логистика в части ведения пациентов. Логистика должна быть основана прежде всего на клинических проявлениях, не надо перед собой ставить цель быстрее выпихнуть больного, а [выписывать пациентов] именно по показаниям», — сказал Андрей Карлов.﻿﻿

Также министр посоветовал медикам обращаться за помощью к администрациям муниципалитетов при отправке пациентов на КТ. К настоящему времени машины скорой помощи исключены из этого процесса для разгрузки подстанций.

По данным регионального оперштаба, на 22 октября из свердловских больниц выписан 271 человек. Общее число официально выздоровевших пациентов составило почти 25,8 тысячи человек. Всего за время пандемии к настоящему времени коронавирусом заразились более 33,6 тысячи человек.