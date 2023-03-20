Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев завёл Telegram-канал

У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал, где он будет публиковать информацию о работе и событиях в городе.

«Доброе утро, друзья! Приветствую вас в своём официальном Telegram-канале», — написал в первом посте мэр Нижнего Тагила.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, посты в Telegram в целом не будут сильно отличаться от публикаций в других социальных сетях, однако не исключено, что там будет появляться и уникальный контент.

«Отметим, что в Telegram, так же, как и в остальных соцсетях главы города, комментарии открыты для пользователей. Это ещё одна площадка коммуникации с жителями. Все обращения, поступившие через соцсети, Владислав Юрьевич просматривает лично, связывается с обратившимися сам, зачастую встречается, если это необходимо. Также к решению вопросов подключаются городские службы», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что аккаунты в популярных социальных сетях мэр завёл год назад, в феврале 2022 года. Решение общаться с горожанами не только лично, но и через соцсети мэр объяснил необходимостью расширять форматы взаимодействия. Иногда глава города публикует там фотографии своих домашних питомцев, которые собирают много лайков и комментариев.

Помимо того, что мэр лично реагирует на многие комментарии, на них отвечают и разные муниципальные службы, которые также ведут странички и группы в социальных сетях.