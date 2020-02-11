Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в свой день рождения вместо подарков попросил помочь благотворительному фонду «Живи, малыш»

Сегодня главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву исполнился 51 год. Уже второй год подряд в свой день рождения мэр выкладывает в Instagram видеообращение, в котором призывает всех, кто хотел бы поздравить его, вместо подарков перечислить деньги в благотворительный фонд «Живи, малыш».
«Дорогие друзья, сегодня в области сложилась добрая традиция — помогать детям. Тем, кто сегодня нуждается в нашей поддержке и помощи. Как и в прошлом году, я бы хотел обратиться ко всем, кто хотел поздравить меня с днём рождения, перечислить деньги в наш нижнетагильский фонд “Живи, малыш” и тем самым оказать помощь в лечении и выздоровлении детишек, которые в этом нуждаются», — сказал Владислав Пинаев.
Чуть позже глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мэра Нижнего Тагила с днём рождения переводом 10000 рублей на счёт благотворительного фонда «Живи, малыш». Об этом он сообщил в instagram, призвав всех жителей региона последовать его примеру.
«У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева сегодня День рождения. Вот уже несколько лет у нас в области есть добрая традиция — все, кто хочет поздравить именинника с Днем рождения, перечисляют деньги на помощь детям. Считаю, это лучший подарок. Я тоже перевел в фонд «Живи малыш» 10 тысяч рублей. Если и вы хотите присоединиться к поздравлениям, то всю информацию можно прочитать на странице @pinaev_vladislav. Владислава Юрьевич, поздравляю! Будь здоров, счастлив и продолжай развивать Нижний Тагил!», - написал Евгений Куйвашев у себя в instagram.