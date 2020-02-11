Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в свой день рождения вместо подарков попросил помочь благотворительному фонду «Живи, малыш»

Сегодня главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву исполнился 51 год. Уже второй год подряд в свой день рождения мэр выкладывает в Instagram видеообращение, в котором призывает всех, кто хотел бы поздравить его, вместо подарков перечислить деньги в благотворительный фонд «Живи, малыш».

«Дорогие друзья, сегодня в области сложилась добрая традиция — помогать детям. Тем, кто сегодня нуждается в нашей поддержке и помощи. Как и в прошлом году, я бы хотел обратиться ко всем, кто хотел поздравить меня с днём рождения, перечислить деньги в наш нижнетагильский фонд “Живи, малыш” и тем самым оказать помощь в лечении и выздоровлении детишек, которые в этом нуждаются», — сказал Владислав Пинаев.

Чуть позже глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мэра Нижнего Тагила с днём рождения переводом 10000 рублей на счёт благотворительного фонда «Живи, малыш». Об этом он сообщил в instagram, призвав всех жителей региона последовать его примеру.