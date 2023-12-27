Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опустился в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области на 16 позиций

Владислав Пинаев занял 52-е место в рейтинге «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» по версии издания «Бизнес Журнал. Урал». За год Владислав Пинаев опустился на 16 строчек, в 2022-м глава Нижнего Тагила занимал 36-е место рейтинга. Топ составлен на основе мнения профильных экспертов и публикуется по итогам 2023 года.

Кроме того, 48-е место в списке влиятельных людей Свердловской области за 2023 год занял начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. В прошлом году он занимал 44-е место.

Опередил их председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов, который расположился на 41-й строчке рейтинга , хотя в прошлом году его тоже оценивали выше (27-е место).