Глава Нижнего Тагила уволил директора «Тагилгражданпроекта» Сергея Бобрецова

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение уволить директора МУП «Тагилгражданпроект» Сергея Бобрецова «за неудовлетворительную работу муниципального учреждения». Информацию агентству новостей «Между строк» в мэрии подтвердили. Работа Бобрецова подверглась резкой критике со стороны мэра сегодня утром на аппаратном совещании, хотя самого руководителя МУПа там не было.

«Уволили Бобрецова за систематический срыв сроков подготовки проектной документации по нескольким ключевым проектам, и по новым двум садикам, и по мосту, и за Муринские пруды в части строительства дорог», — рассказал «МС» источник в мэрии.

Сергей Бобрецов был назначен на должность руководителя МУП «Тагилгражданпроект» в июле 2018 года.

Сергей Бобрецов родился и вырос в Нижнем Тагиле, здесь же занимался бизнесом. Несколько лет он жил в ХМАО, где занимал должность замгендиректора по проектированию крупного строительного холдинга. Позже вернулся в Нижний Тагил. До 2017 года был главным архитектором в «Тагилгражданпроекте». В 2017 году возглавил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Летом 2018-го его сменил на этом посту Дмитрий Шамин.