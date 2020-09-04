Глава МВД России не увидел криминала в отравлении Навального

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил в интервью «Интерфаксу», что в инциденте с отравлением Алексея Навального нет никакого криминала.

«Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев.

Ранее МВД сообщало, что проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального в Омске. В Кремле и Генпрокуратуре также заявляли, что оснований для возбуждения уголовного дела по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет, поскольку российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ. Прокуратура попросила немецкую сторону предоставить результаты анализов оппозиционера, доказывающие факт отравления веществом из группы «Новичок».

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Оппозиционера госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения его самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.