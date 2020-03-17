Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уйдёт в отставку

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов уйдёт в отставку по состоянию здоровья, пишет ТАСС.

«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании ЦИК] узнаете, кто займёт мою должность», — рассказал Горбунов.

Причину госпитализации он не назвал. Валентин Горбунов был избран председателем Мосгоризбиркома в 1995 году, затем переизбирался на эту должность в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

14 июля 2019 года независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы устроили акцию протеста у здания Мосгоризбиркома — они требовали регистрации на выборах и говорили, что не уйдут от здания избиркома, пока к ним не выйдет Горбунов. Акция закончилась массовыми задержаниями. Горбунов к протестующим не вышел, так как, по словам его представителя, находился в этот день на даче. 15 июля Горбунов согласился встретиться с оппозиционными кандидатами, однако в тот же день отказался от коллективной встречи с ними.

На выборы в Мосгордуму не допустили многих независимых кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илью Яшина, Юлию Галямину, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других.