Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил BBC, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если её не получится провести в 2021 году.

По его словам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает следующее лето последним вариантом для проведения соревнований.

«Понимаю, что невозможно постоянно переносить Игры, нанимая по несколько тысяч человек в организационный комитет. Нельзя также каждый год перестраивать календарь соревнований у международных федераций. Спортсменам нужна определённость», — подчеркнул Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса в апреле МОК решил отложить проведение Игр на год — теперь они запланированы на лето 2021 года. Бах также допустил, что для проведения Олимпиады следующим летом могут потребоваться дополнительные меры безопасности для атлетов.