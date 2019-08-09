Глава Моcгоризбиркома предложил новые методы сбора подписей за кандидатов

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в интервью ТАСС предложил собирать подписи в поддержку кандидатов на выборы в электронном виде, через портал госуслуг.

«Если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовались более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена», — сказал он.

Горбунов добавил, что обработать эти подписи и сформировать списки по каждому кандидату сможет система ГАС «Выборы». Другой вариант изменения регламента сбора подписей — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.

«Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации», — считает он.

По его словам, новые требования к сбору подписей в поддержку кандидатов должны исключить ошибки при их обработке из-за человеческого фактора и необходимость проверки подписей. Ранее о том, что механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Дискуссия разгорелась после того, как из-за отказа Мосгоризбиркома в регистрации ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице начались массовые акции протеста. Отказ Мосгоризбирком объяснил большим процентом брака в собранных в их поддержку подписях. Две последние акции — 27 июля и 3 августа — не были санкционированы мэрией. ОМОН задерживал их участников, а СК сейчас расследует дело о массовых беспорядках.