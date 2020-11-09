Глава Минздрава сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что с 9 ноября на портале госуслуг запускается сервис для медицинских работников, куда они могут сообщить о проблемах с лекарствами и средствами индивидуальной защиты, сообщает «Россия-24».

По словам Мурашко, для быстрого решения проблемы заявителю необходимо указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.