Общество

Глава Минздрава сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

09.11.2020 16:57
Глава Минздрава сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что с 9 ноября на портале госуслуг запускается сервис для медицинских работников, куда они могут сообщить о проблемах с лекарствами и средствами индивидуальной защиты, сообщает «Россия-24».

По словам Мурашко, для быстрого решения проблемы заявителю необходимо указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.

  • В середине мая по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина Минкомсвязь создала специальный раздел на портале госуслуг, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, могли пожаловаться на невыплату стимулирующих надбавок. 
  • В конце октября президент России Владимир Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства отмечал, что выделенные деньги необходимо направить в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Позднее глава государства дал соответствующее поручение.
Фото: «Коммерсантъ»
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