Глава Минздрава сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

09.11.2020 16:57
Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что с 9 ноября на портале госуслуг запускается сервис для медицинских работников, куда они могут сообщить о проблемах с лекарствами и средствами индивидуальной защиты, сообщает «Россия-24».
По словам Мурашко, для быстрого решения проблемы заявителю необходимо указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.
- В середине мая по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина Минкомсвязь создала специальный раздел на портале госуслуг, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, могли пожаловаться на невыплату стимулирующих надбавок.
- В конце октября президент России Владимир Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства отмечал, что выделенные деньги необходимо направить в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Позднее глава государства дал соответствующее поручение.