​​​​​​​Глава Минздрава попросил медиков, вышедших на пенсию в начале пандемии, вернуться на работу 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил пожилым медикам, которые ушли на пенсию после начала пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе, пишет ТАСС.

Мурашко отметил, что часть медиков ушли на пенсию после того, как были введены меры по изоляции пожилых людей.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики, мы предлагаем вернуться», — добавил он.

Также Мурашко заявил, что в регионах медики уже начали возвращаться к работе.

В России с середины сентября начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране выявлены рекордные показатели по числу новых случаев (31 299) и смертей (986) за сутки.