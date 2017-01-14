Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» спрогнозировал рост заработной платы. По словам чиновника, положительная тенденция наметилась уже с августа 2016 года.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», – сказал министр.

При этом, по мнению Максима Топилина, уровень безработицы в стране останется прежним.

«Безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», – отметил чиновник.

Важную роль в этом процессе, отметил Топилин, сыграет реализация указов президента Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы.

Глава Минтруда также подчеркнул, что время для повышения пенсионного возраста пока не пришло.

Агентство новостей «Между строк»