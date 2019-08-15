Глава Минприроды допустил введение запрета на экспорт леса в Китай из-за «чёрных лесорубов»

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил «Ведомостям», что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещён экспорт в КНР.

«Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сообщил он.

Министр предлагает КНР совместными усилиями высаживать лесопосадочный материал.

«Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "чёрные лесорубы"», — сказал Кобылкин.

В 2018 году активисты ОНФ выявили в 47 регионах России факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключённых сделках в единую государственную информационную систему ЛесЕГАИС. В соответствии с Лесным кодексом компании, которые продают или покупают любые виды древесины, обязаны вносить сведения о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС. О проблеме незаконных таёжных вырубок говорят годами и на разных уровнях — от муниципального до президентского.