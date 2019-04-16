Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора

Глава Минкомсвязи Константин Носков в приветственном слове на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора заявил о необходимости пересмотреть полномочия ведомства в рамках механизма «регуляторной гильотины», пишет «Коммерсантъ».

«Механизм регуляторной гильотины, который был не так давно объявлен, предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих функций контрольно-надзорной деятельности. Сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка. Нужно проанализировать, от каких полномочий можно и нужно отказаться», — сказал Носков.

По словам министра, контрольные функции важны, но их не должно быть слишком много.

«Это то требование, которое выдвигает перед нами руководство страны, это одна из важнейших задач на ближайший год», — подчеркнул он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что сфера компетенций ведомства действительно расширилась с момента его основания в 2008 году, но в то же время указал, что «заслуга» в увеличении числа этих полномочий принадлежит в том числе парламенту, в частности комитету Госдумы по информполитике.