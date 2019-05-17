Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в видеообращении в Facebook, что написал заявление об отставке.
«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», — цитирует Климкина RNS.
Он добавил, что отправит заявление в Верховную Раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Климкин также сообщил, что собирается участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 27 октября.
6 мая Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что собирается подать заявление об отставке, чтобы новый президент мог выбрать тех, с кем будет работать.
«Во-первых, меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. Я считаю, что правильно будет разрешить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать. Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», — заявил Климкин.